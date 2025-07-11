Ordu'da Denizde Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve yapılan aramalar sonucu bulunan 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Akyazı Mahallesi plaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte serinlemek için denize giren yabancı uyruklu H.T. (7) bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları sonucu bir süre sonra itfaiye, cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan H.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. H.T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU