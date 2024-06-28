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Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kızı ve Yeğenini Kurtarmaya Çalışan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Ordu'da serinlemek için denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtarmak isterken kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

Ordu'da, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtarmak için suya giren ve kendisi de boğulma tehlikesi geçirince hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aktaş (55) ve ailesi, serinlemek için denize girdi. Aktaş, bir süre sonra kızı Nilsu Aktaş ve yeğeni Yaren Çınar'ın denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Denize giren Aktaş, çevredekilerin de yardımıyla kızı ve yeğenini denizden çıkarmayı başardı ancak bu esnada kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Aktaş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı, burada dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş, Ulubey ilçesinde toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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