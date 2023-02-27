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Ordu'da cephanelik gibi otomobil

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da cephanelik gibi otomobil

Ordu'da yol üzerinde durdurulan bir otomobilde çok miktarda silah ve para ele geçirildi.

Ordu'da yol üzerinde durdurulan bir otomobilde çok miktarda silah ve para ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen bir araç Çatalpınar ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 1 adet dürbün takılı mauser tüfek, 953 adet fişek, 1 adet Kaleşnikof şarjör ve toplam 78 bin 430 TL paraya el konuldu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler

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