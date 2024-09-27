Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Çatıda Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'da Çatıda Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde bir dairenin çatısında çıkan yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı binanın çatı kısmındaki daire, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İlçenin Çınarlık Mahallesi Çınarlık Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erden Kara'ya ait dairede kimsenin bulunmadığı anda dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ünye ordu

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Market yaşlı adamın üzerine çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });