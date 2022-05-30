Kontrolden çıkan çakıl yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan çakıl yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

ORDU Ordu'nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan çakıl yüklü kamyon devrildi, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Olay, Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Duran idaresindeki 34 AFR 420 plakalı çakıl yüklü kamyon, Güneycik Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait çakıl ocağından yükleme yaptıktan sonra, Demircili Mahallesi'nde virajı alamayarak bir alt yola devrildi, bu esnada araçta yolcu olarak bulunan İlhami Özel isimli bir kişi kamyondan atlayarak yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçtan atlayan ve yaralanan şahıs, ekipler tarafından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü araçtan çıkartmak için çalışma yürütürken, yaralı sürücü yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından, iş makinelerinin de yardımı ile araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü Duran'ın ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatıldı.