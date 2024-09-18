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Ordu'da Bırakılan Valiz Şüpheli İhbarı Yaptırdı

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Ordu'da bir şahıs, dolmuştan inip valizlerinden birini yol kenarında unutunca şüpheli paket ihbarına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, valizin sahibi ile birlikte yapılan incelemede tehlikeli bir madde bulunmadığını belirledi.

Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra valizlerini taşıyamayınca bir tanesini yol kenarında bıraktı, şüpheli paket ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Altın Ordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Türkmen., dolmuştan indikten sonra yükü fazla olduğu için bir kısmını taşıdı, bir valizini ise yol kenarında bıraktı. Valizin şüpheli olduğunu değerlendiren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Valizin etrafı emniyet şeridi ile kapatıldıktan sonra ise valizin sahibi gelerek, kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından valiz içerisinde tehlikeli bir madde olmadığı görüldü.

Valizin sahibi Hamdi Türkmen, "Arabadan indim, diğer eşyalarımı pazar alanına götürdüm. Sonradan bunu almak için geri geliyordum, bu esnada valizi ihbar etmişler. Buraya geldiğimde polis ekipleriyle birlikte açtığımızda su tesisat ve hırdavat ürünleri çeşitleri var, tehlike arz edecek bir şey yok" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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