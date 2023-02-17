Ordu'da bir restoran, yangın sonucu küle döndü 3. Sayfa Haberleri Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir restoran, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir restoran, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, ilçeye bağlı Medreseönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gebeşoğlu'na ait restoranda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının da yapıldığı restoranda büyük çaplı hasar meydana geldi, içerisindeki malzemeler küle döndü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Medreseönü Perşembe Ordu 3. Sayfa Haberler

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