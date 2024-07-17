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Ordu'da bir kişi tabanca ile başından vurulmuş halde yaralı bulundu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Çamlık Park'ta tabanca sesi duyan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde, Aydın Mert isimli şahsın başından vurulmuş olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ordu'da bir kişi tabanca ile başından vurulmuş halde yaralı bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Park'ta tabanca sesi duyan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Aydın Mert (59) isimli şahsın başından vurulmuş halde olduğu tespit edildi. Şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Aydın Mert'in İstanbul'da ikamet ettiği, yaz aylarında Ulubey ilçesindeki evine geldiği ve bugün Altınordu ilçesinde yaşayan kızının yanına geldiği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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