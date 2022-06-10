Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu - Haberler

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Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da bir kişi apartman boşluğunda asılı halde bulundu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir kişi, çalıştığı iş yerinin apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulundu.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir kişi, çalıştığı iş yerinin apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Toksan (32) isimli şahsı çalıştığı iş yerinin üst katındaki apartman boşluğunda boğazından asılı halde bulanlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Toksan'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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