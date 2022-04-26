Ordu'da bir haftalık trafik kazası bilançosu: 1 ölü, 27 yaralı - Haberler

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Ordu'da bir haftalık trafik kazası bilançosu: 1 ölü, 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da bir haftalık trafik kazası bilançosu: 1 ölü, 27 yaralı

Ordu'da son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 18-24 Nisan tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde 26 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 27 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde ise 7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 48 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 232 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 640 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 48 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 85 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 24 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 104 araç trafikten men edilirken 7 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Nisan, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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