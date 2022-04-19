Ordu'da bir haftada 8 binden fazla araç denetlendi - Haberler

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Ordu'da bir haftada 8 binden fazla araç denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da bir haftada 8 binden fazla araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 8 binden fazla araç denetlendi, bin 797 sürücü hakkında işlem yapıldı.

ORDU (İHA) - Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 8 binden fazla araç denetlendi, bin 797 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada son bir haftada 18 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 19 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 8 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 46 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 109 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 654 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 57 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 42 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 42 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Diğer denetimler ile birlikte toplam 8 bin 846 araç kontrol edilirken, bin 797 araç sürücüsüne muhtelif maddelerinden işlem yapıldığı, 91 aracın trafikten men edildiği ve 8 araç sürücüsünün sürücü belgesinin geri alındığı ifade edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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