Ordu'da bir haftada 64 kişiye Kabahat cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde Kabahatler Kanunu'na göre 61 kişiye idari işlem yapıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 15 kişiye açıktan alkol tüketiminden, 14 kişiye sarhoşluktan, 10 kişiye gürültü yapmaktan, 7 kişiye rahatsız etmekten, 5 kişiye riskli tütün mamulü tüketiminden, 10 kişiye kimlik bildirimi yapmamaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 2 kişiye kaçan alkol üretiminden idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 36 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa