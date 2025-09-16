Haberler

Ordu'da Bıçaklama Olayı: Şahıs Kaçtı

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir tartışma sonucu bıçaklanan Celil D. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs, olay yerinden koşarak kaçtı.

Olay, Şarkiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celil D. (42) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Celil D., tartıştığı kişi tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı, şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Celil D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ORDU

