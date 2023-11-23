Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen anne yargılanıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddia edilen anne hakkındaki yargılama devam ediyor. Mahkeme, sanığın akıl sağlığıyla ilgili kesin raporun istenmesine karar verdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü ileri sürülen annenin yargılanmasına devam edildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. (27) ile avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporda, sanığın akıl sağlığı konusunda belli süre incelenmesi, gözlem altına alınması hususunda kanaat belirtildiğini aktardı.

Tahliye talebinde bulunan sanık B.Ç, ailesinin eve ne zaman geldiğine yönelik soru üzerine, "Bebek öldükten ve çatıya bıraktıktan sonra ama ne zaman sonra geldiklerini bilmiyorum. 10 dakika sonra mı veya birkaç saat sonra mı geldiler, o hususu hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, avukatların dinlenilmesinin ardından sanık hakkında ilgili kurumdan akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde kesin raporun istenmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanık B.Ç'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık B.Ç'nin "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.