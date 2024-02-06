Ordu'da Bebeğini Gömdüğü İddiasıyla Yargılanan Anne Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Ordu'da, dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve çıkarıldığı 4. duruşmada ise yeniden tutuklanan anne, 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, anne Bilge Çapa'yı müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933. Sokak'ta 6 Ekim 2022 yılında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül 2022'de dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Çapa'yı (28) gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Bilge Çapa'nın itirafı üzerine evin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk duruşmada adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı

Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Çapa, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 26 Eylül 2023 tarihinde görülen 2'nci duruşmada ise alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunulmuştu. Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtilmiş, 12 Ekim 2023 yılında görülen 3'üncü duruşmada ise hastanede doğumdan sonra bebekle ilgilenen hemşire S.F.'nin tanık olarak ifadesi alınmıştı.

4. duruşmada yeniden tutuklanmıştı

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ekim 2023 tarihide görülen duruşmanın 4'üncüsünde anne Bilge Çapa, olayı anlatmış, mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne Bilge Çapa'nın farklı saatlerde HTS kayıtlarının olduğunu, cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal aldığını belirten raporu açıklamış ve Bilge Çapa'yı yeniden tutuklamıştı.

2 Kasım 2023 görülen 5'nci duruşmada Bilge Çapa HTS kayırlarını kabul etmediğini ileri sürerek, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu ileri belirtmişti. Aynı duruşmada Bilge Çapa'nın annesi S.Ç. ile Bilge Çapa'yı doğum yapacağı gün hastaneye götüren taksici F.O. da tanık olarak dinlenmişti.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırıldı

23 Kasım 2023 yılında 6'ncısı görülen duruşmada Bilge Çapa, önceki beyanlarını yineleyerek, tahliyesini talep etti. Bilge Çapa'nın avukatı, olayda kasıt olmadığını, Bilge'nin bebeğe sahip çıktığını belirterek, tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine ve tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bugün (6 Şubat 2024) görülen duruşmada Bilge Çapa 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Anne Bilge Çapa, kendisinin masum olduğunu, bir suçu olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Bilge Çapa'nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin olduğunu belirterek, anne Bilge Çapa'yı 'Alt Soydan Akrabayı Kasten Öldürmek Suçu'ndan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. - ORDU