Ordu'da bayram kazası: 8 yaralı

Ordu'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Ulubey ilçesi Yeni Sayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Bektaş'ın kullandığı 58 NF 406 plakalı hafif ticari araç ile Yekta Köse idaresindeki 52 AAJ 940 otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı. Kaza nedeniyle sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU