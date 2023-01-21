Ordu'da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Ordu'da, mezgit avı için denize açılan Sabahattin Sarıkaya isimli balıkçıya ait tekne, 45 kulaç açıklarda batma tehlikesi geçirdi. Tekne, diğer balıkçıların yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Altınordu açıklarında, kıyıdan 45 kulaç uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabahattin Sarıkaya isimli balıkçı, Tuana Kardeşler isimli balıkçı teknesi ile mezgit balığı için ağ attı. Bir süre sonra ağları geri toparlayan Sarıkaya, bu esnada teknesinin su aldığını fark etti. Kendisi olaya müdahale etmeye çalışan Sarıkaya sonrasında balıkçı arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen balıkçılar 2 tekne ile Sarıkaya'ya ait olan ve batma tehlikesi geçiren tekneyi yanlardan sıkıştırarak su üzerinde tutmaya çalışırken, bir tekne ise kıyıya çekmeye başladı. Bir süre devam eden çalışmanın ardından Sarıkaya'ya ait tekne Cumhuriyet Mahallesi'nde kıyıya ulaştırıldı.

Sarıkaya'nın avlanmak için yalnız başına denize açıldığı ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, teknenin ise zemin kısmındaki tahtalardan su aldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan balıkçı teknesinin kurtarılma anı ise diğer balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde teknenin büyük bir kısmının su içerisinde kaldığı, diğer balıkçıların kıyıya çekmek için mücadele ettiği görülüyor. - ORDU