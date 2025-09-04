Haberler

Ordu'da Bacanaklar Arasındaki 'Su Gideri Husumeti' Cinayeti: 2 Ölü

Güncelleme:
Ordu'da iki bacanak arasında yaşanan su gideri tartışması cinayetle sonuçlandı. Olayda hayatını kaybeden Hüseyin Ballı'nın fotoğrafı kaynaktan iptal edildi.

Bugün saat 15.56'da Ordu mahreçli servis edilen "Ordu'da bacanaklar arasındaki 'su gideri husumeti' cinayetle sonuçlandı: 2 ölü" başlıklı haberimizde hayatını kaybeden Hüseyin Ballı'nın fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
