Ordu'da baba ve oğlu tabancayla vurularak öldürüldü

Ordu'da komşular arasında gürültü yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu vurularak öldürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref I. ile Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan Kurt gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Bina önündeki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı. Olayda yaralanan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Şahıslar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa