Ordu'da Asayiş ve Güvenlik Durumu Açıklandı

Ordu'da 2024 yılının ilk 6 ayında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında, polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar paylaşıldı.

İlde, 2024'ün ilk 6 aylık güvenlik, asayiş ve trafik durumu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. Toplantıda, emniyet ve jandarma ekiplerinin yılın ilk 6 ayında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

"Polis ekiplerinin çalışmalarında 7 bin 60 asayiş olayında 8 bin 866 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 100 şahıs tutuklanmıştır"

Toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, 2024 yılının ilk 6 ayında asayiş olayları ile ilgili polis sorumluluk bölgesinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2023 yılının ilk 6 ayında 2 bin 898 olay, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 2 bin 548 olayın meydana geldiğini belirterek, olay sayılarında yüzde 12,1 azalma meydana geldiğini söyledi. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 99,6 aydınlatma oranına ulaşıldığını kaydeden Vali Erol, "Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, 2023 yılının ilk 6 ayında 748 olay, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 492 olay meydana gelmiş olup, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 34.2'lik azalma meydana gelmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 94,3 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 357 şahıs, ifade için aranan 248 şahıs olmak üzere toplamda 605 aranan şahıs yakalanmıştır. 2024 yılının ilk altı ayında ilimizde meydana gelen toplam 7 bin 60 asayiş olayında 8 bin 866 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 100 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

"Jandarma ekiplerinin çalışmalarında 4 bin 490 asayiş olayında 3 bin 830 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 56 şahıs tutuklanmıştır"

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Erol, "2024 yılının ilk 6 ayında asayiş olayları ile ilgili jandarma sorumluluk bölgesinde ise kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2023 yılının ilk altı ayında bin 11 olay, 2024 yılının ilk altı ayında ise bin 77 olay meydana gelmiş, olayların yüzde 99,9'u aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, 2023 yılının ilk 6 ayında 135 olay, 2024 yılının ilk altı ayında ise 92 olay meydana gelmiş olup bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 32 oranında azalış meydana gelmiş, olayların yüzde 95'i aydınlatılmıştır. 2024 yılının ilk 6 ayında ilimizde meydana gelen toplam 4 bin 490 asayiş olayında 3 bin 830 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 56 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

" Ordu'da suç oranı düşük"

Vali Muammer Erol, Ordu'da patpat kazalarının meydana geldiğini, fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha çok dikkat ederek patpat araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında, Ordu'nun güvenli şehir olmayla ilgili durumunu muhafaza ettiğine dikkat çeken Vali Muammer Erol, diğer illerle mukayese edildiğinde güvenlik güçlerinin çabası ve gayreti yanında vatandaşların da asayiş olaylarında hem kanuna karşı olan saygılarının hem de birbirlerine olan tavır ve davranışlarındaki tolerans ve anlayışlarının etken olduğunu, bu nedenle de asayiş olaylarında düşük bir oranın söz konusu olduğunu kaydetti.

"Kimsenin yaptığı yanlış yanına kar kalmamalıdır"

Vatandaşların, emniyet ve jandarma ekipleriyle işbirliği yaparak, güvenlik olayları olduğunda ihbarda bulunmaları gerektiğine dikkat çeken Vali Muammer Erol, "Kanuna, milletin ve can güvenliğine dönük en ufak bir saldırının tehdit boyutunda dahi kalsa bizim bilgimiz dahiline girdiği andan itibaren adli makamların önüne götürülünceye kadar kimsenin yaptığı yanlış yanına kar kalmamalıdır. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; sıkıntı gördüklerinde, duyduklarında, yaşadıklarında bizi haberdar etsinler. Eksiğimiz varsa bizlerden hesap sorabilirler. Güvenlik olayları söz konusu olduğunda emniyet birimlerimizle iş birliği yaparak gereken hassasiyet gösterilirse hepimiz için daha güvenli, yaşanılabilir örnek bir şehir olur diye düşünüyorum. Suç ve suça karışanlarla ilgili mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor ve edecektir" dedi. - ORDU