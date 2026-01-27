Ordu'da 1 haftada aranan 58 şahıs yakalandı

Ordu'da son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 58 kişiden 26'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında 18 bin 686 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 58 şahıs yakalandı, 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 9 bin 839 araç kontrol edildi.

16 şüpheliye uyuşturucudan adli işlem

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarda toplamda 16 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarda 2 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 119 kilogram tütün, 8 kilogram nargile tütünü, 16 bin 600 adet boş makaron ve 34 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU