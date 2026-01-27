Haberler

Ordu'da 1 haftada aranan 58 şahıs yakalandı

Ordu'da 1 haftada aranan 58 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş faaliyetleri kapsamında aranması bulunan 58 kişi yakalandı, bunlardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık kapsamında da önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Ordu'da son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 58 kişiden 26'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü asayiş faaliyetleri kapsamında 18 bin 686 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 58 şahıs yakalandı, 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 9 bin 839 araç kontrol edildi.

16 şüpheliye uyuşturucudan adli işlem

Ekiplerin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürüttüğü çalışmalarda toplamda 16 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarda 2 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 119 kilogram tütün, 8 kilogram nargile tütünü, 16 bin 600 adet boş makaron ve 34 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber