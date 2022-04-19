Ordu'da aranması olan 42 şahıs yakalandı, 23'ü tutuklandı - Haberler

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Ordu'da aranması olan 42 şahıs yakalandı, 23'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da aranması olan 42 şahıs yakalandı, 23'ü tutuklandı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında aranma kararı bulunan 42 kişi yakalandı, 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORDU (İHA) - Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında aranma kararı bulunan 42 kişi yakalandı, 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık asayiş çalışmaları dahilinde 14 şahıs hakkında çeşitli suçlardan adli işlemler yapıldı. Yapılan çalışmalar dahilinde değişik suçlardan aranması olan 42 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı, bu şahıslardan 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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