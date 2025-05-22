Ordu'da Aranan Şahıslar Operasyonu: 33 Tutuklama
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aranmalı 36 şahıstan 33'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 57 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 36 şahıstan 33'üi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 57 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 36 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa