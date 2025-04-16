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Ordu'da Aranan 38 Şahıstan 31'i Tutuklandı

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Ordu'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, farklı suçlardan aranmayı sürdüren 38 şahıstan 31'i tutuklandı. Bu süreçte 113 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 38 şahıstan 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 113 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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