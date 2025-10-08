Ordu'da Aranan 37 Şüpheliden 10'u Tutuklandı

Ordu'da son bir haftada aranması bulunan ve yakalanan 37 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde asayiş, Trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekiplerin son bir haftada yürüttüğü asayiş çalışmalarında 32 bin 861 şahıs ve 11 bin 335 araç sorgusu yapılırken, haklarında arama kararı bulunan 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik faaliyetlerinde ise 12 bin 642 araç ve sürücüsü kontrol edildi, sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda, 42 gram kubar esrar, 7 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram kokain, 46 adet sentetik hap, 102 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 1'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, 28 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Ekiplerin, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonlarda ise toplam 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda ise 2 adet dedektör, 90 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet sondaj makinesi, 1 adet sondaj makinesine ait kompresör, 48 adet sondaj borusu, 1 adet taş delici, 1 adet jeneratör, çeşitli miktarlarda alkollü içki ve etil alkol, alkollü içki aroması kiti, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 52 adet fişek ve 1 otomobil ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU