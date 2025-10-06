Ordu'da Aranan 35 Şüpheliden 20'si Tutuklandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aranması bulunan 35 şüpheli yakalandı, bunlardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 140 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa