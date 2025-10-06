Ordu'da Aranan 35 Şüpheliden 20'si Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 35 şüpheli şahıstan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 140 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU