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Ordu'da Aranan 31 Şahıstan 22'si Tutuklandı

Ordu'da Aranan 31 Şahıstan 22'si Tutuklandı
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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 22'si adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 31 şahıstan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 81 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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