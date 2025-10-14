Haberler

Ordu'da Aranan 30 Şüpheliden 18'i Tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da polis tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranan 30 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 155 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 30 şüpheli şahıstan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 155 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
