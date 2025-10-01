Haberler

Ordu'da Aranan 30 Şüpheliden 18'i Tutuklandı

Ordu'da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda, aranması bulunan 30 şüpheli yakalandı ve bunlardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 30 şüpheli şahıstan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 60 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
