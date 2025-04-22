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Ordu'da Aranan 21 Şahıstan 17'si Tutuklandı

Ordu'da Aranan 21 Şahıstan 17'si Tutuklandı
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Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde aranan 21 şahıstan 17'si tutuklandı. Son bir haftada toplam 101 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 21 şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 101 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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