Ordu'da Aranan 21 Şahıs Yakalandı, 10'u Tutuklandı

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Ordu'da yürütülen polis operasyonları sonucu aranan 21 şahıstan 10'u tutuklandı. Son 9 günde yapılan çalışmalarda toplamda 105 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 21 şahıstan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 9 günde yapılan çalışmalar neticesinde 105 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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