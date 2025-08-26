Ordu'da Aranan 20 Şüpheliden 13'ü Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 20 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 102 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU