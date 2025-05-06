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Ordu'da Aranan 20 Şahsın 16'sı Tutuklandı

Ordu'da Aranan 20 Şahsın 16'sı Tutuklandı
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Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, aranması bulunan 20 şahıstan 16'sı tutuklandı. Son bir haftada yapılan operasyonlarda toplam 89 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 20 şahıstan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 89 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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