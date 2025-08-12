Ordu'da Aranan 20 Şahıstan 13'ü Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda aranması bulunan 20 şahıstan 13'ü tutuklandı, toplamda 100 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 20 şahıstan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 100 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
