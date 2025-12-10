Haberler

Ordu'da aranması bulunan 19 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Ordu'da polis tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 19 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 102 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
