Ordu'da Aranan 19 Şüpheli Yakalandı, 11'i Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 19 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 85 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

