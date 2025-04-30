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Ordu'da Aranan 17 Şahıstan 16'sı Tutuklandı

Ordu'da Aranan 17 Şahıstan 16'sı Tutuklandı
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Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda aranması bulunan 17 şahıstan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son bir haftada 116 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 17 şahıstan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 116 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 17 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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