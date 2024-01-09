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Ordu'da aranan 16 şahıs yakalandı

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Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 12 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 16 şahıs da yakalandı. Tutuklanan 8 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 12 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 16 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 8'İ tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ordu Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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