Ordu'da aranan 15 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 15 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 18 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 15 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU