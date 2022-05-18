Ordu'da araması olan şahıslar yakalanıyor - Haberler

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Ordu'da araması olan şahıslar yakalanıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da araması olan şahıslar yakalanıyor

Ordu'da son bir hafta içerisinde değişik suçlardan araması olan 30 kişi yakalandı, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da son bir hafta içerisinde değişik suçlardan araması olan 30 kişi yakalandı, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 14 kişiye fuhuş, 6 kişiye alkol, 6 kişiye sarhoşluk, 7 kişiye rahatsız etmekten, 2 kişiye yasak avcılıktan, 1 kişiye hayvanlara kötü davranmaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 30 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Alkol, Mayıs, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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