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Ordu'da Akü Patlaması Yangına Neden Oldu

Ordu'da Akü Patlaması Yangına Neden Oldu
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde akülerin patlaması sonucu çıkan yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde bulunan akülerin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında iş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, Selimiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sinan Akkuş'a ait elektrikli motosiklet tamiratı yapılan iş yerinden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, doğalgaz arıza ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, iş yerinde ise büyük çaplı hasar oluştu.

Selimiye Mahallesi Muhtarı Olgun Toksoy, "Mahallemizde bir iş yerinde patlama sonucu az da olsa bir kaza geçirdik. Hepimize geçmiş olsun, hakikaten kimse böyle bir şey olsun istemez. İş yeri sahibine, bina sahibine ve bizlere geçmiş olsun. İş yeri sahibi arkadaşımız burada motosiklet tamiri üzerine çalışıyordu" dedi.

Yangının, iş yerinde bulunan akülerin patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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