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Ordu'da 9 Kilo Metamfetaminle Yakalanan 2 Yabancı Tutuklandı

Ordu'da 9 Kilo Metamfetaminle Yakalanan 2 Yabancı Tutuklandı
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İran'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatında bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs, Ordu'da narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Araçtaki metamfetamin, gizli bölmelere saklanmıştı.

İran'dan aldıkları 9 kilo metamfetamimi aracın gizli bölmesine saklayarak batı illerine taşıyan 2 yabancı uyruklu şahıs, Ordu'da uyuşturucuyla yakalandı. Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu, 2 yabancı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin Fatsa ilçesinde yaptıkları operasyonda, İran'dan Ordu güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen aracın şoförü E.R. (31) ve B.A. (35) isimli şahıslar yakalandı.

Uyuşturucu maddeler aracın kaportası kesilerek gizlenmiş

Ekiplerin narkotik köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin aracın marşpiyel kısmına gizlendiği anlaşıldı. Ekiplerin aracın lastiklerini sökerek yaptıkları detaylı inceleme sonrası aracın kaportasının kesilerek bir kapak yapıldığı, uyuşturucu maddelerin burada taşındığı, burada yapılan aramalarda ise toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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