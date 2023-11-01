Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi gözaltına alındı
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Ordu'da Bucak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını gerçekleştiren S.Ö, 85 suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle gözaltına alındı. S.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bucak Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığını S.Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, 85 suç kaydı ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö'yü, aynı mahalledeki evinde yakaladı.
S.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa