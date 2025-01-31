Ordu'da 5 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir tırda 5 milyon 560 bin adet boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analiz çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde sahil yolunda bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada toplam 5 milyon 560 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU