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Ordu'da 5 Katlı Binada Yangın: 14 Kişi Tahliye Edildi

Ordu'da 5 Katlı Binada Yangın: 14 Kişi Tahliye Edildi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle toplam 14 kişi tahliye edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Ordu'da 5 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın nedeniyle 10 dairedeki toplamda 14 kişi tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katındaki depodan dumanların yükseldiğini fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

14 şahıs vinç yardımıyla tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından dumanların yoğun bir şekilde bodrum katında bulunan kırtasiyeye ait depodan geldiği anlaşıldı, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Bu esnada binadaki 10 dairede bulunan 14 şahıs, olması muhtemel zehirlenmelere karşı itfaiye aracındaki vinç ile balkonlardan tahliye edildi, dumanlardan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı, binadaki dairelerden birisinde bulunan kedi de kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangın esnasında korktuklarını söyleyen 16 yaşındaki Umut Efe Pekdemir, itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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