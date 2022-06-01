Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Altınordu ilçesi, Karaağaç, Harami ve Şenköy Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından inceleme başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda S.B. ve T.Ş. isimli şahıslar, hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.B. isimli şahıs ise tutuklandı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı Altınordu Jandarma Ordu 3. Sayfa Haberler

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