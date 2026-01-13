Ordu'da aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 40 şüpheli şahıstan 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 98 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 40 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU