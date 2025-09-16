Haberler

Ordu'da 32 Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, aranması bulunan 32 şüpheli yakalanmış ve bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 96 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
