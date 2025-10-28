Haberler

Ordu'da 31 Şüpheli Yakalandı, 22'si Tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, aranması bulunan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada 142 şahıs hakkında çeşitli işlemler gerçekleştirdi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 31 şüpheli şahıstan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 142 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
