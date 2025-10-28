Ordu'da 31 Şüpheli Yakalandı, 22'si Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 31 şüpheli şahıstan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 142 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU