Ordu'da 3 Gündür Haber Alınamayan Şahsın Cesedi Yabani Hayvanlarca Parçalanmış Halde Bulundu

Ordu'da 63 yaşındaki şahsın cesedi, kendisine ait fındık bahçesinde, yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanmış şekilde bulundu. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

3 gündür haber alınmayan şahsın cesedi yabani hayvanlarca parçalanmış halde bulundu

Ordu'da kendisinden haber alınmayan şahsın cesedi, kendisine ait fındık bahçesinde, belinden aşağısı parçalanmış şekilde bulundu

ORDU - Ordu'da 63 yaşındaki şahsın cesedi, evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde, yabani hayvanlar tarafından bir kısmı parçalanmış şekilde bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Usman'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmasını istedi. Bunun üzerine sabah saatlerinde eve bakan komşuları kapının açık olduğunu fark etti. Bölgede arama yapan komşuları, Hasan Usman'ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesine de baktı. Burada şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Cesedin bir kısmı parçalanmış halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Usman'ın belden aşağısının parçalanmış olduğu, yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğramış olabileceği değerlendirildi.

"Cesedi hayvanlar parçalamış olabilir"

Hayatını kaybeden Hasan Usman'ın kuzeni Bilal Usman, "3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, 'babanın ışıkları yanmıyor' dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaş. Cesedin belden aşağısı yok hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Erkan Altunsoy da cesedin sabah saatlerinde komşular tarafından bulunduğunu, belinden aşağı kısmının parçalanmış olduğunu söyledi.

Olay yerinde jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Usman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.